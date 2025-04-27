مجددا.. انفجار حاويات في ميناء "رجائي" بإيران

شفق نيوز/ شهد ميناء "شهيد رجائي" في إيران، انفجار عدد من الحاويات واندلاع النيران مجددا.

وتكافح السلطات الإيرانية وفرق الطوارئ والإطفاء منذ يوم أمس حرائق واسعة نشبت في أعقاب الانفجار الذي شهده الميناء بمدينة بندر عباس الساحلية جنوبي البلاد.

وفي أحدث إحصائية رسمية لأعداد الضحايا والقتلى بلغ عدد القتلى 28 شخصا في حين جرح حوالي 1139 شخصا.

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية فاطمة مهاجراني أن الجهود مستمرة لاحتواء حريق الميناء بشكل كامل، وقالت إن الاوضاع تحت السيطرة؛ حيث تم احتواء جزء كبير من الحريق، وتستمر الجهود لاحتواء الـ 20% المتبقية.

وفي مدونة على منصة "إكس" اليوم الاحد، كتبت مهاجراني، بشان آخر مستجدات الأوضاع والجهود الجارية لاحتواء حريق الميناء بشكل كامل: "تحدثت مع وزير الطرق، ورئيس جمعية الهلال الأحمر، ونائب وزير الصحة. الوضع تحت السيطرة؛ حيث تم احتواء جزء كبير من الحريق، وتستمر الجهود لاحتواء الـ 20% المتبقية".

وأضافت: تم إحالة 1139 شخصا إلى المراكز الطبية، وتم إرسال بعضهم إلى شيراز ولارستان جوا. تقدم جميع الإدارات الإغاثة بكل قوتها.