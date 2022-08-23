"مثلي الجنس".. ذراع بايدن الأيمن يستقيل من منصبه

شفق نيوز / قرر المساعد الشخصي للرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، الاستقالة من منصبه، بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل في البيت الأبيض.

وجويبفيرت هو أول رجل "مثلي الجنس" يعمل في الهيئة الرئاسية، وبدأ العمل كمساعد شخصي لبايدن في عام 2019 خلال الحملة الرئاسية.

وأكد البيت الأبيض أن "ستيفن جويبفيرت" سيترك منصبه الحالي في نهاية هذا الأسبوع لتولي دور جديد مع وزارة النقل الأمريكية.

وكان بايدن، قد أكد بوقت سابق، أن "ستيفن جويبفيرت، كان بجانبه في اللحظات الكبيرة والصغيرة والاستثنائية، بدءاً من الحملة الانتخابية وصولاً إلى البيت الأبيض.. كان صديقا مخلصا يعتمد عليه الجميع".

وأضاف بايدن: "جيل وأنا سنفتقد ستيفن، لكننا فخورون بأنه سيستمر في خدمة الشعب الأمريكي في دوره الجديد في إدارة بايدن- هاريس بينما يواصل مسيرته المهنية في الخدمة العامة".