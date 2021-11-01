سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

متأثرا بجراح اصيب بها قبل أيام.. مقتل جندي تركي في إدلب

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-01T05:02:15+0000
متأثرا بجراح اصيب بها قبل أيام.. مقتل جندي تركي في إدلب

شفق نيوز/ توفي جندي ثالث من القوات التركية، الأحد، متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أيام في محافظة إدلب، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان في 15 أكتوبر الحالي، مقتل جنديين من القوات التركية بانفجار عبوة ناسفة قرب مفرق كفريا معرة مصرين بريف إدلب، وتبنته سرية "أبو بكر".

ومع سقوط المزيد من القتلى، أحصى المرصد منذ بداية العام 2021 وحتى منتصف أكتوبر، أكثر من 26 هجوما تعرضت له القوات التركية في سوريا، عبر تفجير عبوات وألغام، واستهداف بصواريخ موجهة وقصيرة المدى، وإطلاق رصاص، تسببت بمقتل 27 من الأتراك بينهم ضباط، وإصابة أكثر من 72 آخرين بجراح متفاوتة.

وهناك 13 هجوما نفذته القوات الكردية وخلاياها في ريفي حلب الشمالي والشرقي، أسفرت عن 11 قتيلا و39 جريحا من القوات التركية، و7 هجمات نفذتها سرية "أنصار أبو بكر الصديق" في محافظة إدلب، أسفرت عن 9 قتلى و18 جريحا.

ونفذت قوات سوريا الديمقراطية وقوى تابعة لها بريفي الحسكة والرقة، 6 هجمات أسفرت عن 7 قتلى و16 جريحا من القوات التركية.

وأوضح المرصد أن من بين القتلى الأتراك جنود، ورقيب، وضابط بقسم الهندسة والألغام، وضباط آخرون.

وقال إنه في 7 يوليو الماضي، قتل جندي تركي نتيجة تدهور عربته العسكرية واصطدامها بجدار، خلال اشتباك مسلح بين "الجندرما" التركية (الدرك) وقوى الأمن الداخلي الكردية "الأسايش" عند الحدود السورية التركية بريف الدرباسية الغربي.

وأشار المرصد إلى أنه بتاريخ 10 أكتوبر الحالي، قتل جنديان تركيان من قوات المهام الخاصة، متأثران بجراحهما التي أصيبا بها باستهداف سيارة تركية، من قبل قوات تحرير عفرين، على طريق صندف، قرب مدينة مارع في ريف حلب الشمالي.

related

قسد تنفي مقتل عناصر تابعين لها في مناطق سيطرة تركيا شمال سوريا

Date: 2021-02-22 09:49:39
قسد تنفي مقتل عناصر تابعين لها في مناطق سيطرة تركيا شمال سوريا

تركيا تطالب امريكا بعدم اضاعة الوقت بإنشاء المنطقة الآمنة في سوريا

Date: 2019-09-07 18:50:32
تركيا تطالب امريكا بعدم اضاعة الوقت بإنشاء المنطقة الآمنة في سوريا

المعلم: تركيا لم تنفذ التزاماتها بشأن جبهة النصرة وواصلت دعم الإرهابيين

Date: 2019-09-28 18:11:32
المعلم: تركيا لم تنفذ التزاماتها بشأن جبهة النصرة وواصلت دعم الإرهابيين

تركيا وروسيا تحسمان تفاصيل اتفاق إدلب

Date: 2020-03-13 16:34:35
تركيا وروسيا تحسمان تفاصيل اتفاق إدلب

تصعيد خطير.. تركيا "تسقط" طائرة سورية شمال غربي حلب

Date: 2020-02-14 15:48:29
تصعيد خطير.. تركيا "تسقط" طائرة سورية شمال غربي حلب

الأمم المتحدة تحذر من نزوح مليوني بسبب القتال في سوريا

Date: 2019-06-10 16:34:45
الأمم المتحدة تحذر من نزوح مليوني بسبب القتال في سوريا

صحيفة: شخصيات بعثية تتوجه إلى تركيا

Date: 2019-09-09 14:14:09
صحيفة: شخصيات بعثية تتوجه إلى تركيا

اعتقال 5 أشخاص على الأقل خلال محاولتهم عبور الحدود السورية - التركية

Date: 2020-12-08 14:33:28
اعتقال 5 أشخاص على الأقل خلال محاولتهم عبور الحدود السورية - التركية