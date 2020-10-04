متى سيغادر ترامب المستشفى وكيف اصحبت حالته الصحية؟

شفق نيوز/ اعلن الفريق الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، أن الرئيس يتحسن باستمرار وحالته مستقرة.

وقال الفريق الطبي في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "في صباح الجمعة كان الرئيس ترامب يعاني من نقص في الأوكسجين، موضحا انه " عانى أمس من انخفاض في معدل الأوكسجين إلى أقل من 94%".

وأضاف أن "نتائج فحوص أعضاء الرئيس الحيوية جيدة، ويمكننا أن نسمح بخروج الرئيس إلى البيت الأبيض يوم غد".

وتابع الفريق الطبي لترامب، أن "وضع الرئيس اليوم جيد وقادر على المشي وإذا استمر بالتحسن قد نسمح بمغادرته المستشفى غدا ".

ولفت إلى أن "ترامب تلقى أمس جرعة ثانية من عقار ريمديسيفير ولم يعان من أي أعراض جانبية".