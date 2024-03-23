متوعداً بمعاقبة المسؤولين عنه.. بوتين: منفذو هجوم كروكوس حاولوا الهروب لأوكرانيا

شفق نيوز/ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، إن منفذي هجوم كروكوس حاولوا الهروب إلى أوكرانيا حسب المعلومات الأولية، متوعداً بمعاقبة كل المسؤولين عن الهجوم.

ووصف بوتين في كلمة له الهجوم بـ"الإرهابي والوحشي".

وعلق بوتين على هجوم كروكوس قائلا: لا أحد يستطيع زعزعة أمن واستقرار روسيا، مشيرا إلى أنه "تم إلقاء القبض على كافة منفذي هجوم ومضاعفة الأمن لمنع وقوع أي هجمات أخرى".

وأعلن بوتين الأحد يوم حداد وطني، وقال في كلمة متلفزة للأمة "أتحدث إليكم اليوم بشأن العمل الإرهابي الدموي الهمجي الذي راح ضحيته عشرات الأشخاص الأبرياء المسالمين... أعلن يوم 24 مارس يوم حداد وطني".

وأكّدت أجهزة الأمن الروسية، اليوم السبت، أن المشتبه بهم في الهجوم على صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الجمعة كانت لديهم "جهات اتصال" في أوكرانيا إلى حيث كانوا يعتزمون الفرار.

وأوردت وكالة "تاس" للأنباء نقلاً عن أجهزة الأمن الروسية قولها "بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي، كان المجرمون يعتزمون عبور الحدود الروسية الأوكرانية وكانت لديهم جهات اتصال مناسبة على الجانب الأوكراني".

وفي وقت سابق، ذكرت لجنة التحقيق عبر "تليغرام" أن "الحصيلة ارتفعت إلى 93 قتيلا راهنا. و"من المتوقّع أن يستمرّ عدد القتلى في الارتفاع".

كما أعلنت أن منفّذي الهجوم في موسكو أشعلوا المبنى بواسطة "سائل قابل للاشتعال".

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشره على قنوات تابعة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الهجوم هو الأكثر دموية في روسيا منذ سنوات وأدى إلى اشتعال النيران في قاعة الحفلات الموسيقية وانهار سقفها.