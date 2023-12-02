متظاهر يضرم النار بنفسه أمام القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا

شفق نيوز/ أفادت الشرطة الامريكية، يوم السبت، بإصابة شخص بجروح بالغة، بعد إضرام النار في نفسه أمام القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا جنوب شرق الولايات المتحدة، فيما عُثر على العلم الفلسطيني في مكان الواقعة.

و"أتلانتا" عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية وأكبر مدنها من حيث السكان.

وقال رئيس شرطة أتلانتا، دارين شيرباوم، في مؤتمر صحفي، إنه من المحتمل أن يكون ذلك "عملا متطرفا من الاحتجاج السياسي"، مضيفا "كان هناك علم فلسطيني في مكان الواقعة".

من جهته، قال رئيس الإطفاء في أتلانتا، رودريك سميث، إنه عند منتصف نهار الجمعة "لاحظ حارس أمن أن شخصا كان يحاول إضرام النار بنفسه" خارج مبنى القنصلية. وأثناء محاولته منعه، أصيب حارس الأمن بحروق.

وأضاف سميث أن "الشخصين أصيبا بحروق" ونُقلا إلى مستشفى، مشيرا إلى أن حالة الشخص الذي حاول حرق نفسه "حرجة".