متظاهرون يرشقون السفير الروسي لدى بولندا بـ"الدم"

شفق نيوز/ تعرض السفير الروسي لدى بولندا، سيرغي أندرييف، للرشق بطلاء أحمر عند وصوله إلى مقبرة في وارسو لوضع إكليل زهور تكريما لجنود الجيش الأحمر الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية، اليوم الإثنين.

ووصل السفير أندرييف إلى مقبرة الجنود السوفييت لوضع باقة من الزهور، حيث كانت تنتظره مجموعة من النشطاء المعارضين للحرب الروسية في أوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو شخصا يلقي طلاء أحمر من خلف أندرييف قبل أن يلقي متظاهر يقف بجانبه بقعة كبيرة في وجهه.

ومنع المتظاهرون السفير وأعضاء الوفد الروسي الآخرين من وضع باقات الزهور في المقبرة.

ورفع المتظاهرون أعلاما أوكرانية، ورددوا هتافات "فاشية" في وجه أندرييف، فيما ارتدى البعض ملاءات بيضاء ملطخة بالدماء ترمز إلى ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وشوهد طلاء أحمر على ملابس مسؤولين آخرين ضمن الوفد.

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث لمساعدة السفير وأعضاء الوفد الآخرين على الخروج من المنطقة.