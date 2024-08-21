متظاهرون يخترقون سياج "مؤتمر هاريس" احتجاجا على دعم إسرائيل

شفق نيوز/ اخترق متظاهرون غاضبون سياج مؤتمر الحزب الديمقراطي والذي أعلن خلاله رسميا عن اعتماد كامالا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وطالب المتظاهرون بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل، وإنهاء حرب غزة.

وقالت شبكة CNN الأمريكية، إن الشرطة ألقت القبض على 4 أشخاص بعد اختراق حشد من المتظاهرين سياج الأمن بالقرب من مركز يونايتد خارج المؤتمر الوطني الديمقراطي.

وطالب المحتجون بوقف كل أنواع الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وقالت إحدى المتظاهرات: "لن أكون متواطئة بعد الآن، إنهم يقتلون الأطفال، إنهم يجوعون الأطفال".