سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

متظاهرون غاضبون يقتحمون المجمع الرئاسي وفرار الرئيس السريلانكي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-09T10:00:47+0000
متظاهرون غاضبون يقتحمون المجمع الرئاسي وفرار الرئيس السريلانكي

شفق نيوز/ دعا رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، السبت، إلى اجتماع حكومي عاجل بعد فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا من مقره الرسمي في العاصمة.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس، إن "الرئيس نقل إلى مكان آمن" مضيفا أن الجنود أطلقوا النار في الهواء لمنع المتظاهرين الغاضبين من السيطرة على القصر الرئاسي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المتظاهرين الغاضبين الذين يطالبون باستقالة الرئيس أثناء اقتحامهم المجمع الرئاسي.

https://twitter.com/NewsWireLK/status/1545686446224183296

وقال تقرير تلفزيوني محلي إن محتجين يطالبون باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا شقوا طريقهم إلى مقر إقامته الرسمي، السبت، بينما نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في العاصمة للتنديد بأسوأ أزمة اقتصادية تشهدها سريلانكا في التاريخ الحديث.

ولم يتضح ما إذا كان راجاباكسا داخل القصر الرئاسي في كولومبو أم لا، لكن لقطات تم التقاطها بهواتف محمولة أظهرت عددا كبيرا من الأشخاص داخل القصر المحصن جيدا وخارجه.

وفي أحد المقاطع ظهر بعض المتظاهرين وهم يسبحون في المسبح الموجود داخل القصر، فيما أظهر مقطع آخر السيارات الفارهة التابعة للرئيس، والموجودة داخل القصر.

https://twitter.com/NewsWireLK/status/1545697110506450944

وكانت الشرطة قد أطلقت في وقت سابق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين حاصروا المقر الرسمي أثناء تحركهم نحو البوابات الرئيسية. وكسر المتظاهرون في نهاية المطاف الحواجز ودخلوا القصر.

ويلقي المتظاهرون باللوم على راجاباكسا في المشاكل الاقتصادية، وقد احتلوا مدخل مكتبه لمدة ثلاثة أشهر.

وقال رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغ الشهر الماضي إن اقتصاد البلاد قد انهار. وكانت مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي معقدة لأنها دخلت في المفاوضات كدولة مفلسة.

وفي أبريل الماضي، أعلنت سريلانكا تعليق سداد القروض الأجنبية بسبب نقص العملة الأجنبية. يبلغ إجمالي ديونها الخارجية 51 مليار دولار، ويتعين عليها سداد 28 مليار دولار بنهاية عام 2027.

وطلبت سفيرة الولايات المتحدة في سريلانكا، جولي تشونغ، الجمعة، من الناس الاحتجاج بشكل سلمي ودعت الجيش والشرطة إلى "منح المتظاهرين السلميين المساحة والأمن للقيام بذلك".

وقالت تشونغ في منشور على تويتر: "الفوضى لن تصلح الاقتصاد أو تحقق الاستقرار السياسي الذي يحتاجه السريلانكيون الآن".

السلطات الامنية تغلق فندقاً نشر صورة لرئيس النظام السابق "صدام حسين" في اربيل وتتوعده باتخاذ الإجراءات القانونية

related

تصاعد حدة التظاهرات في لبنان .. والمحتجون يهتفون بـ"اسقاط النظام"

Date: 2019-10-18 17:57:18
تصاعد حدة التظاهرات في لبنان .. والمحتجون يهتفون بـ"اسقاط النظام"

منظمة دولية تعلن ارتفاع حصيلة احتجاجات ايران الى اكثر من 300 قتيل

Date: 2019-12-16 06:55:16
منظمة دولية تعلن ارتفاع حصيلة احتجاجات ايران الى اكثر من 300 قتيل

اعتقال وإصابة العشرات في تظاهرات "ضد الحجر" في لندن

Date: 2021-03-21 04:33:07
اعتقال وإصابة العشرات في تظاهرات "ضد الحجر" في لندن

"رويترز": استمرار احتجاجات المياه في إيران وهتافات ضد خامنئي

Date: 2021-07-22 05:31:25
"رويترز": استمرار احتجاجات المياه في إيران وهتافات ضد خامنئي

"هيومن رايتس ووتش": إيران استخدمت قوة مفرطة ضد محتجين على انقطاع المياه

Date: 2021-07-23 06:09:06
"هيومن رايتس ووتش": إيران استخدمت قوة مفرطة ضد محتجين على انقطاع المياه

عشرات الجرحى بمواجهات بين محتجين والأمن اللبناني بذكرى كارثة المرفأ

Date: 2021-08-04 16:29:13
عشرات الجرحى بمواجهات بين محتجين والأمن اللبناني بذكرى كارثة المرفأ

"بطاقة التلقيح" تفجر تظاهرات في فرنسا

Date: 2021-09-12 14:43:05
"بطاقة التلقيح" تفجر تظاهرات في فرنسا

واشنطن تحذر رعاياها في بلد عربي من يوم غد

Date: 2022-01-16 16:20:39
واشنطن تحذر رعاياها في بلد عربي من يوم غد