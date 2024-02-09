متسلحاً بسكين وفأس.. الشرطة السويسرية تقتل إيرانياً احتجز 15 رهينة داخل قطار

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة السويسرية، يوم الجمعة، عن قتلها لاجئاً إيرانياً احتجز 15 شخصاً مستخدماً سكيناً وفأساً.

وقالت الشرطة في بيان، إن طالب لجوء إيراني يبلغ من العمر 32 عاماً مسلحاً بفأس وسكين احتجز 15 رهينة في قطار بين بولم وإيفردون ليه باين لأربع ساعات تقريباً، حتى اقتحمت الشرطة القطار وقتلت الرجل، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت الشرطة في فود كانتون "تم تحرير الرهائن جميعاً دون أن يصابوا بأذى وأُصيب محتجز الرهائن بإصابات قاتلة في أثناء التدخل".

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل بشأن الدوافع المحتملة لمنفذ العملية.

وتندر حالات احتجاز الرهائن في سويسرا، ولكنها تحدث في المصارف والشركات.

وفي كانون الثاني/ يناير 2022، احتُجز موظفو إحدى شركات تصنيع الساعات كرهائن، وأُجبروا على فتح خزينة تحتوي على معادن ثمينة.