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متخصص بالمرة الأولى .. بايدن يستضيف احتفالات برأس السنة اليهودية في البيت الأبيض

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-21T16:26:32+0000
متخصص بالمرة الأولى .. بايدن يستضيف احتفالات برأس السنة اليهودية في البيت الأبيض

شفق نيوز/ كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن سعي الرئيس الأمريكي جو بايدن لاقامة احتفالات بعيد رأس السنة اليهودية في حدث هو الأول من نوعه داخل البيت الأبيض.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية، إن "البيت الأبيض يستعد للمرة الأولى لاستضافة احتفال بمناسبة رأس السنة اليهودية؛ حيث سيقام نهاية الشهر الحالي"، مشيرة إلى أن "الاحتفالات برأس السنة اليهودية ستجري هذا العام بدءاً من 25 أيلول / سبتمبر ولغاية 27 منه".

ويأتي هذا الاحتفال الأمريكي الرسمي قبل أيام من بدء سلسلة من الأعياد اليهودية وتستمر 3 أسابيع؛ إذ رجّحت مصادر أمنية إسرائيلية اندلاع توتر في مدينة القدس الشرقية، قد تمتد إلى الضفة الغربية، بمناسبة حلول الأعياد اليهودية، نهاية الشهر الجاري.

على نطاق محدد

وكان بايدن استضاف هذه الاحتفالات عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بين عامَي 2009 و2017، في مقر نائب الرئيس، وكان يومها أول نائب رئيس يقوم بذلك.

وكان الرئيس الأسبق بيل كلينتون أول رئيس أمريكي يستضيف احتفالاً بعيد "هانوكا" مخصصاً للموظفين فقط، وقد جعل جورج بوش (الابن) هذا العيد حدثاً عاماً لقادة الجالية اليهودية، وهي ممارسة واصلها باراك أوباما ودونالد ترامب واستضاف البيت الأبيض العام الماضي حفلاً لإضاءة شمعدان هانوكا في اللحظة الأخيرة، إلا أن العروض بقيت افتراضية بسبب جائحة فيروس كورونا.

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