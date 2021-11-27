متحور "أوميكرون" يرفع نسبة الخطر في أوروبا لـ"مرتفع إلى مرتفع جدا"

أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أن خطر انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في أوروبا، "مرتفع إلى مرتفع جدا".

وفي تقرير لتقييم المخاطر، قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها "إي سي دي سي"، إن "المستوى العام للمخاطر المرتبط بمتحور سارس-كوف-2 أوميركون، في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تم تقييمه من مرتفع إلى مرتفع جدا"، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

من جانبها، رجحت هولندا وصول "عشرات الحالات" من المصابين بفيروس كورونا، بين ركاب قادمين من جنوب إفريقيا.

وكان المتحور الجديد "أوميكرون" قد ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا، ثم توالت الحالات المكتشفة في مجموعة من الدول، من بينها إسرائيل وبلجيكا وهونغ كونغ وبوتسوانا.

وصنفت لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية المتحور، باعتباره "فيروسا شديد العدوى مثيرا للقلق"، وأُطلق عليه اسم "أوميكرون".

ويعد هذا الإعلان الصادر عن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أول تصنيف منذ شهور تقوم به المنظمة لأحد متحورات كورونا على هذا النحو.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، فرض حظر مؤقت على القادمين من جنوب إفريقيا.

كما أقدمت دول عربية هي الإمارات والسعودية والبحرين ومصر والأردن والمغرب، على فرض قيود على القادمين من جنوب إفريقيا، ودول أخرى في القارة السمراء، في مسعى لكبح انتشار المتحور الجديد.