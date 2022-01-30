متحور كورونا الخفي يضرب أول دولة عربية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الطبية في الجزائر، الأحد، عن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور الفرعي عن أوميكرون بي إيه.2.

وأصبح متحور أوميكرون الأكثر انتشارا في العالم، حتى أصبح مهيمنًا على إصابات كورونا متجاوزًا السلالات السابقة مثل دلتا والفا، بعد ما كان انتشاره مقتصر على جنوب إفريقيا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن السلالة الفرعية من أوميكرون، التي أطلق عليها اسم BA.2، تختلف عن الطفرات السابقة بسبب الطبيعة الجديدة للبروتين الشوكي للفيروس.

حيث إن المعلومات لا تزال قليلة عن السلالة الفرعية من أوميكرون، مرجحًا أن تكشف السلطات الصحية في المستقبل عن معلومات أكثر عنها، وفقا لما ذكره موقع goodhousekeeping.

أوميكرون الخفي

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إن طفرة أوميكرون الخفي أو BA.2 لديها معدل أعلى في الانتشار بشكل أسرع في إنجلترا من متحور أوميكرون BA.1.

وكشفت الوكالة عن معطيات جديدة حول طفرة أوميكرون المستتر الخفي المتولدة عن متحور، أنه على الرغم من الأدلة على قدرة هذه الطفرة على الانتشار بشكل أسرع من متحور أوميكرون، إلا أنها لم تصبح السائدة في المملكة المتحدة

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إن لم يتم تصنيفها على أنها طفرة مثيرة للقلق على غرار المتحورين أوميكرون ودلتا، وذلك وفقا للدراسات الاولية.