متحور كورونا الجديد يدق ناقوس الخطر في بريطانيا

شفق نيوز - لندن

أعلنت الوكالة البريطانية للأمن الصحي، يوم الجمعة، عن انتشار سريع لسلالة جديدة من فيروس كورونا تعرف باسم "ستراتوس" باتت تشكل نسبة ملحوظة من حالات الإصابة بالفيروس في المملكة المتحدة.

وأوضحت الوكالة، في بيان، أن التحاليل الجينية الأخيرة أظهرت أن السلالة XFG ومتحوراتها الفرعية تُعد الأكثر شيوعا في العينات التي خضعت للتسلسل الجيني.

وبحسب البيانات، فإن سلالتي XFG وXFG.3 شكلتا نحو 40% من مجمل الإصابات المسجلة بكوفيد-19 في نهاية شهر يونيو، مقارنة بنسبة 10% فقط في مايو الماضي.

وحذّر خبراء الصحة من أن "ستراتوس" قد يكون أكثر ضراوة وقدرة على الانتشار مقارنة بالسلالات السابقة، نظرا إلى طفراته التي تساعده على التملص من الاستجابة المناعية، سواء المكتسبة من العدوى السابقة أو من اللقاحات.