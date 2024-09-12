متجهة إلى مصر.. تعرض سفينة قمح الى قصف صاروخي روسي في البحر الأسود

شفق نيوز/ أفادت مصادر ملاحية، يوم الخميس، بأن ناقلة البضائع السائبة (آيا) التي ترفع علم جزر سانت كيتس ونيفيس ضُربت بصاروخ روسي في البحر الأسود.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن آخر موقع للسفينة كان قبالة ميناء كونستانتا الروماني، الخميس، وأن حالتها تشير إلى أنها متوقفة، وفقا لرويترز.

وفي وقت سابق ذكرت فرانس برس أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أن صاروخا روسيا أصاب سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر في البحر الأسود.

وقال زيلينسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن "صاروخا روسيا استهدف شحنة قمح متجهة إلى مصر... شنت روسيا ضربة على سفينة مدنية عادية في البحر الأسود بعد خروجها مباشرة من المياه الإقليمية الأوكرانية".

ولم تقع إصابات جراء الهجوم، وفق زيلينسكي الذي دعا إلى إدانة الضربة.

وقال إن "الاستقرار الداخلي والحياة الطبيعية في عشرات البلدان حول العالم تعتمد على التشغيل الطبيعي وغير المقيد لممر الغذاء لدينا".

والبحر الأسود ممر شحن حيوي لأوكرانيا أحد أكبر منتجي وموردي الحبوب، لكنه تحول ميدانا بحريا للمعارك عندما غزت روسيا أوكرانيا.

وانسحبت موسكو العام الماضي من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لضمان المرور الآمن للصادرات الزراعية الأوكرانية في البحر الأسود، لكن كييف تمكنت من إنشاء ممر بحري يسمح بمواصلة التجارة.

وارتفعت أسعار الغذاء العالمية عندما غزت روسيا أوكرانيا وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في البحر الأسود إلى تعطل إمدادات الغذاء العالمية.