مبعوث أمريكا: مستقبل غزة يحدده الفلسطينيون

شفق نيوز / أكد المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، يوم الخميس، أن "مستقبل غزة يحدده الفلسطينيون"، لافتا إلى أن "حل الدولتين هو الضامن الوحيد لمستقبل سلمي لإسرائيل".

وقال ساترفيلد في مقابلة مع قناة "الحرة" إن الولايات المتحدة لا تدعم أو ترغب في رؤية تهجير الفلسطينيين من غزة، مضيفا بالقول: "الغزاويون الموجودون الآن في الجنوب يجب أن يكون لهم القدرة على العودة إلى الشمال ولا نرى أي نزوح دائم حتى داخل غزة من الشمال إلى الجنوب".

وبين ساترفيلد أن الولايات المتحدة "تعتقد أنه يجب أن يكون هناك دور فلسطيني أساسي في تقرير مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنه لا يمكن أن يكون هناك حصار على غزة".

وتابع قائلا: "لا يمكن فصل غزة كمسألة سياسية عن مستقبل الضفة الغربية"، مضيفا أن "حل الدولتين هو الطريقة المؤكدة لتلبية الاحتياجات الحقيقية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

ولفت ساترفيلد إلى أن هناك "أمران لا يجب أن يحصلا في نهاية كل ما يجري، وهما استمرار الاحتلال الإسرائيلي وبقاء حماس في السلطة".

وأشار إلى أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية تجاه شعبها لإنهاء التهديد الذي تشكله حماس"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة "تقف بقوة مع إسرائيل في سعيها لإنهاء التهديد الذي تشكله حماس، لكننا نعتقد بنفس القدر من الوضوح أنه يجب أن يتم ذلك بطريقة تقلل إلى أقصى حد ممكن من الخسائر في صفوف المدنيين".

ولفت ساترفيلد، إلى أن واشنطن تؤمن أيضا "بضرورة توفير أقصى قدر من المساعدة الإنسانية بطريقة آمنة قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من سكان غزة".

وحول إمكانية انجرار لبنان إلى الصراع قال ساترفيلد "نحن لا نعتقد أن الصراع بين لبنان وإسرائيل أمر لا مفر منه بأي حال من الأحوال"، مردفاً بالقول: "لا يوجد ما يشير من أي جانب إلى أن هناك نية للدخول في الصراع أو الحرب.. ولكن من الضروري ألا تكون هناك أي أعمال استفزازية من جانب إيران أو حزب الله".