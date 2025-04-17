مبعوث سعودي رفيع يلتقي خامنئي في طهران

شفق نيوز/ أكد وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، يوم الخميس، خلال لقائه المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران، أن زيارته تهدف إلى توسيع العلاقات مع إيران والتعاون في جميع المجالات.

وقال الوزير السعودي وفقا لوسائل اعلام ايرانية: "جئت إلى طهران بأجندة توسيع العلاقات مع إيران والتعاون في جميع المجالات، نأمل أن توفر المحادثات البناءة علاقات أقوى بين السعودية وإيران مما كانت عليه في الماضي".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن خامنئي قوله خلال اللقاء، إن "العلاقة مع السعودية مفيدة لكلا البلدين، ويمكننا أن نكمل بعضنا بعضا"، مبينة ان "اللقاء تم بحضور اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية".

ومن المنتظر أن تشهد طاولة المباحثات السعودية - الإيرانية عددا من الملفات، في حين يعقد الوزير السعودي عددا من اللقاءات لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتأتي الزيارة بعد أقل من أسبوعين من اتصال هاتفي أجراه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بحثا خلاله تطورات الأحداث في المنطقة، واستعرضا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.