مبعوث ترمب يهنئ نينوى بتوقيع مذكرة تفاهم مع أميركا

شفق نيوز- واشنطن

هنأ مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاص إلى العراق مارك سافايا، يوم الأربعاء، أهالي محافظة نينوى على توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لإنشاء مركز أبحاث دولي وسط مدينة الموصل مركز المحافظة.

وكتب سافايا في تدوينة على منصة "إكس" اطلعت عليها وكالة شفق نيوز: "بفخر وفرح كبير، نوجّه أحرّ التهاني لأهالي نينوى على توقيع مذكرة التفاهم التاريخية مع الولايات المتحدة الأميركية لإنشاء مركز أبحاث دولي وسط الموصل، المدينة التي تسترجع مكانتها الحقيقية على الساحة العالمية".

وأكد أن "هذه الخطوة البنّاءة تعتبر دفعة قوية لتعزيز التعاون المشترك، ورفع اسم الموصل ضمن صفوف المدن الرائدة، ورسم مستقبل مزدهر ومتطور للأجيال القادمة".

وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، أعلن في وقت سابق من اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع معهد البحوث الأكاديمية في العراق (تاري) ومعهد الدراسات والثقافات القديمة في جامعة شيكاغو الأميركية، لإنشاء مركز بحوث أكاديمي دولي في نينوى.

وأوضح الدخيل، في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية، حضره مراسل وكالة شفق نيوز أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة المحافظة كمركز علمي وثقافي.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرر في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري تعيين الأميركي ذو الأصول العراقية الكلدانية مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق.

وكتب ترمب عبر منصته "تروث سوشال" وتابعته وكالة شفق نيوز قائلاً إن "فهم مارك العميق للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وصلاته الواسعة في المنطقة، سيسهمان في تعزيز مصالح الشعب الأميركي".

إلى ذلك أكد سافايا، الجمعة الماضي، أن مهمته تتركز على إعادة بناء الثقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين تمرّ بمرحلة تتطلب تواصلاً مباشراً وصادقاً يخدم مصالح الشعبين.

ومارك سافايا، هو ثالث مبعوث أميركي إلى العراق، منذ بول بريمر، 2003، وبعد بريت ماكغورك، في مرحلة الحرب ضد داعش عام 2014.

وقال سافايا، في مقابلة مع موقع "Chaldean Press" ترجمته وكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى فرض أجندة على العراق، بل إلى دعم حكومة مستقلة قادرة على اتخاذ قراراتها السيادية".

وأضاف: "هدفي هو العمل مع كل الأطراف العراقية (السياسية والدينية والاقتصادية) لضمان عراقٍ مستقر ومزدهر يمكنه أن يكون شريكاً حقيقياً للولايات المتحدة، بعيداً عن الصراعات الإقليمية".

واختتم سافايا حديثه بالقول: "زيارتي المقبلة إلى بغداد ستكون رسالة واضحة بأن واشنطن ملتزمة بدعم عراقٍ قويّ وموحّد، وأن صفحة جديدة من التعاون بدأت بالفعل بين البلدين".