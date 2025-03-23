مبعوث ترامب للشرق الأوسط: إيران لن تمتلك قنبلة نووية

شفق نيوز/ أكد المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم الأحد، أن إيران لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب دولة إسرائيل ضد حماس.

وقال ويتكوف في لقناة لـ "فوكس نيوز"، وأطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الرسالة لإيران هي الجلوس معاً والوصول إلى المكان الصحيح من خلال الدبلوماسية".

وأشار إلى أن "ترامب قال في الرسالة التي وجهها للإيرانيين، أنا رئيس سلام ولا يجب أن نلجأ للحل العسكري، بل علينا التفاوض، ويجب توضيح المفاهيم الخاطئة، وإرساء نظام مراقبة وتدقيق حتى لا يقلق أي طرف من التسليح النووي".

وبشأن الحرب في غزة، قال ويتكوف، إن حركة "حماس مسؤولة عن تجدد القتال في القطاع بعد رفضها الجهود المبذولة للمضي قدما فيما كان يُعتبر اتفاقا مقبولا".

وأضاف ويتكوف: "المسؤولية تقع على حماس.. حماس هي المعتدية في الموقف الحالي، الولايات المتحدة تقف إلى جانب دولة إسرائيل".

وتابع: "حماس سنحت لها كل الفرص لنزع سلاحها وقبول مقترح الخطة المؤقتة لكنها اختارت عدم فعل ذلك".