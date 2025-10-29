مبعوث بوتين يتوقع انتهاء الحرب في أوكرانيا خلال عام

شفق نيوز- موسكو

توقع كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، أن تنتهي الحرب في أوكرانيا خلال عام من الآن.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض، وعقب اجتماعاته مع مسؤولين من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الولايات المتحدة مطلع هذا الأسبوع.

وجاءت زيارة دميترييف الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي إلى الرياض بعد الإعلان عن تأجيل قمة بين ترمب وبوتين في بودابست عاصمة المجر.

وأضاف دميترييف: "نحن على يقين من أننا نسير على طريق السلام. وبوصفنا من صناع السلام، علينا أن نحققه".

وعندما سُئل دميترييف عما إذا كان السلام في أوكرانيا ممكناً خلال عام واحد، أجاب: "أعتقد ذلك".

وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، قال دميترييف إن روسيا والولايات المتحدة تقتربان من "حل دبلوماسي" لإنهاء الحرب.

ودميترييف عضو في فريق بوتين المفاوض في المحادثات مع الولايات المتحدة، إلى جانب وزير الخارجية سيرغي لافروف ومعاون بوتين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف. وفي تصريحاته العلنية، قال دميترييف إنه يركز على التعاون الاقتصادي.

وخلال وجود دميترييف في الولايات المتحدة، وصفه وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنه "مروج للدعاية الروسية" لقوله في مقابلات مع وسائل الإعلام الأميركية إن عقوبات واشنطن الجديدة على شركات النفط الروسية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في محطات الوقود الأميركية.

وقال دميترييف، اليوم، إن تصريحات بيسنت جاءت لصالحه في روسيا، إذ تعرض في بعض الأحيان لانتقادات من القوميين الروس لسعيه إلى توطيد التعاون مع إدارة ترمب وتعزيز السلام مع أوكرانيا.

وتابع: "ينصب تركيز الناس حالياً على الصراع الإقليمي الدائر حول روسيا، لكننا لا نريد أن يتفاقم إلى صراع أكبر. ولتحقيق ذلك، علينا أن نبذل جهداً أفضل مما بذلناه سابقاً، لا أن نزيد الأمور سوءاً".

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت في شباط/ فبراير 2014، عندما استولت روسيا على شبه جزيرة القرم ودعمت الانفصاليين في منطقة دونباس، وتصاعدت الحرب إلى غزو في 24 شباط/ فبراير 2022 عندما شنت روسيا هجوماً واسع النطاق على أوكرانيا.