مبعوث بريطاني جديد لمنطقة الخليج

شفق نيوز/ أصدرت بريطانيا، اليوم الجمعة، قرارا بتعيين مبعوث جديد لمنطقة الخليج.

وأعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، قرارا بتعيين إدوارد أندي ليستر، مبعوثا خاصا لمنطقة الخليج.

ونقلت وكالة "رويترز" عن جونسون قوله؛ إن "الخليج منطقة ذات أهمية بالغة من الناحيتين الاقتصادية والجيوسياسية. يسعدني أن أرسل اللورد إدوارد ليستر للعمل مع شركائنا هناك".

وكانت بريطانيا قد أعلنت، الشهر الماضي، فرض عزل ذاتي على الركاب القادمين من إحدى الدول الخليجية.

وقالت وزارة النقل البريطانية إن إنجلترا رفعت اسم دولة الإمارات من قائمة ممرات السفر بعد الزيادة المقلقة في حالات كوفيد-19 بها، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.