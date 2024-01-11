مبعوث بايدن يحث على "حل وسط" بين لبنان وإسرائيل

شفق نيوز/ أكد مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين، يوم الخميس، أهمية تهدئة الوضع في جنوب لبنان، ما لم يكن ممكنا التوصل إلى اتفاق حل نهائي في الوقت الراهن، داعياً إلى العمل على حل وسط مؤقتا لمنع تطور الأمور نحو الأسوأ.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، هوكستين بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومي بالعاصمة بيروت، وعقد معه اجتماعا خاصاً، أعقبه اجتماع موسّع شارك فيه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والقائمة بأعمال السفارة الأميركية في لبنان أماندا بيلز والوفد الأمريكي المرافق.

وقال ميقاتي، إن الأولوية يجب أن تكون لوقف إطلاق النار في غزة ووقف العمليات الإسرائيلية على لبنان، ومنذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

ويعلن الحزب استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية دعما لغزة، بينما يردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

ومنذ بدء التصعيد على جانبي الحدود، قتل 188 شخصا في لبنان، بينهم 141 عنصرا من الحزب وأكثر من عشرين مدنيا بينهم ثلاثة صحافيين، وفق حصيلة جمعتها فرانس برس، بالمقابل أحصى الجيش الإسرائيلي من جهته مقتل 14 شخصا بينهم تسعة عسكريين.

وأثار مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري مع ستة من رفاقه بضربة جوية استهدفتهم في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، في الثاني من الشهر الحالي، ثم مقتل القيادي العسكري البارز في الحزب وسام الطويل الاثنين، الخشية من توسّع نطاق التصعيد.