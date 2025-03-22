مبعوثه: ترامب لم يقصد تهديد ايران برسالته الأخيرة ولا نريد الحرب معها

شفق نيوز/ أكد مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أنه يحاول تجنّب اندلاع نزاع مسلح مع إيران من خلال بناء الثقة معها.

وقال ويتكوف في مقابلة صحفية بثت عبر منصة "إكس"، إن رسالة ترامب الأخيرة إلى طهران لم يكن القصد منها التهديد، حسبما نشرته وكالة "فرانس برس".

وازداد التوتر في العلاقات بين الخصمين اللدودين الولايات المتحدة وإيران بعد تجدد القصف الإسرائيلي على وعودة الحوثيين الذين تدعمهم طهران إلى تهديد الملاحة في البحر الأحمر.

وأعلن ترامب في 7 آذار/مارس أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يحضه فيها على استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، محذرا من عمل عسكري محتمل، لكن خامنئي رد في خطاب تلفزيوني بمناسبة عيد النوروز، قائلا إن الأمريكيين "لن يصلوا إلى نتيجة أبدا" عبر تهديد إيران.

وأوضح ويتكوف لكارلسون في معرض دفاعه عن جهود ترامب للتواصل مع طهران، أن الرئيس الأمريكي يتمتع بتفوق عسكري ومن الطبيعي أن يكون الإيرانيون هم من يسعون إلى إيجاد حل دبلوماسي.

وقال ويتكوف: "الرسالة تقول بشكل تقريبي: أنا رئيس سلام. هذا ما أريده. لا داعي لنا أن نقوم بذلك عسكريا. يجب أن نتحدث".

وتابع مبعوث ترامب قوله: "يجب أن ننشىء برنامج تحقق حتى لا يقلق أحد بشأن تحويل المواد النووية الخاصة بكم إلى سلاح (...) لأن البديل ليس جيدا جدا".

وأشار إلى أن المناقشات الأمريكية مع إيران مستمرة عبر "قنوات خلفية، وعبر دول وقنوات متعددة".

ولفت إلى أن ترامب "منفتح على فرصة لتسوية كل شيء مع إيران، حتى تعود مجددا إلى العالم وتكون أمة عظيمة مرة أخرى (...) إنه يريد بناء الثقة معهم" وفق تعبيره.