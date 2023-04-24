مبادرة دولية لجمع البرهان وحميدتي في عاصمة عربية

شفق نيوز/ أعلن مسؤول أميركي، يوم الإثنين، عن مبادرة دولية بهدف إطلاق وساطة حوارية، تستضيفها الرياض في الاسابيع المقبلة لجمع طرفيّ الصراع في السودان.

وذكر المسؤول الامريكي وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية"، أن "وفدا دبلوماسيا مشتركا يضم ممثلين عن وزارات الخارجية الأميركية والسعودية والإماراتية والمصرية والاتحادين الأفريقي والأوروبي، يجري اتصالات الآن بهدف جمع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو في لقاء بالعاصمة السعودية الرياض خلال أسابيع".

ورفض المسؤول الأميركي في واشنطن، الافصاح عن تفاصيل خطة التسوية السياسية المقترحة، إلا أنه أصرّ على أن الاطراف الخارجيين العاملين على إطلاق مبادرة حلّ سياسي، يشترطون وقفا كاملا لاطلاق للنار.

وعن موعد وتفاصيل المبادرة الحوارية، ختم المسؤول ان الاعلان قد يصدر عن السعودية في الأيام الآتية.