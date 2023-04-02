مباحثات هاتفية بين بلينكن ولافروف بعد اعتقال صحفي أمريكي

شفق نيوز / أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأحد، مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، بشأن الصحفي الأمريكي الذي اعتقلته السلطات في موسكو.

وأوقف الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، الذي يعمل لصالح "وول ستريت جورنال"، في روسيا، الخميس الماضي، للاشتباه في قيامه بالتجسس، وهي قضية غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث، الأمر الذي نفته الصحيفة، وطالبت بالإفراج عنه فوراً.

وفي هذا الصدد، قال أنتوني بلينكن، في تغريدة له على تويتر إنه "عبر عن قلق الولايات المتحدة الشديد إزاء الاعتقال غير المقبول من روسيا لصحفي ومواطن أمريكيين".

وأضاف: "لقد دعوت إلى إطلاق سراح الصحفي، إيفان غيرشكوفيتش، والإفراج عن المواطن الأمريكي، بول ويلان، المحتجز ظلماً".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن من غير المقبول "تسييس قضية الصحفي الأمريكي المتهم بالتجسس"، مؤكداً أنه أبلغ بلينكن خلال المكالمة أن "مصير غيرشكوفيتش ستحدده المحكمة".