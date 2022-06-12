مباحثات عسكرية عراقية مصرية في القاهرة

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام مصرية، اليوم الاحد، بأن وزير الدفاع العراقي التقى في القاهرة نظيره المصري لبحث مجالات التعاون العسكري بين البلدين.

وقال الاعلام المصري، إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى التقى بوزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، مبيناً أن مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف قد اجريت للوفد العراقي بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للدولتين الشقيقتين.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وفق المواقع الاخبارية المصرية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية العراق، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية .

من جانبه أشاد وزير دفاع العراق بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

وحضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير العراقي والملحق العسكرى لجمهورية العراق بالقاهرة .