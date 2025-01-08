مباحثات تركية لترتيب زيارة ثانية لأوجلان بهدف نزع سلاح العماليين

شفق نيوز/ قال عضوان في البرلمان التركي عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية المؤيد للكورد، يوم الأربعاء، إن الحزب سيجري محادثات مباشرة للمرة الثانية مع عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكوردستاني في السجن.

وبحسب النائبين التركيين، فإن المحادثات قد تعقد في الأسبوع المقبل، بحلول 15 يناير/كانون الثاني، وفق وكالة "رويترز".

‎وفي ديسمبر/كانون الأول، سمحت تركيا لشخصين من ذات الحزب بالقيام بأول زيارة من نوعها إلى أوجلان، منذ ما يقارب عقدًا من الزمان.

ونقل عن أوجلان قوله إنه ربما يكون مستعدًا لدعوة حزب العمال الكوردستاني، إلى التخلي عن السلاح.

وتشهد تركيا حراكاً سياسياً مكثفاً في الأيام الأخيرة، عنوانه اجتماعات بين حزب ديم الكوردي مع الأحزاب السياسية الأخرى، بعد لقاء أجراه وفد من الحزب مع مؤسس العماليين عبد الله أوجلان في محسبه، والحديث عن جهود تجري لإقناع "العمال الكوردستاني" بترك السلاح بدعوة من أوجلان نفسه.

وعاد ملف حزب العمال الكوردستاني إلى الواجهة، بعدما شهد شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي مبادرة من زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، وهو حليف الرئيس رجب طيب أردوغان، بمصافحة نواب حزب ديم الكوردي، ما فتح الأبواب أمام تطبيع العلاقات بينهما، أتبعها بدعوة وجّهها إلى أوجلان لإعلان حل الحزب وترك سلاحه مقابل الاستفادة من العفو.