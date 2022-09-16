مباحثات تجمع رئيسي المخابرات التركية والسورية

شفق نيوز/ نقلت وكالة “رويترز” عن أربعة مصادر قولها إن رئيس المخابرات التركية، هاكان فيدان عقد اجتماعات مع نظيره السوري في دمشق مؤخرا، في مؤشر على جهود روسية لإذابة الجليد بين الجانبين.

وكشفت الوكالة أن رئيس المخابرات التركية ونظيره السوري وضعوا تقييماً لإمكانية وكيفية عقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين.

وفي ذات السياق، كشفت وسائل إعلام تركية، عن زيارة أجراها رئيس المخابرات التركية، هاكان فيدان، إلى العاصمة السورية دمشق، التقى فيها نظيره السوري علي مملوك، بحسب موقع “النافذة” التركي.

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع، تمت مناقشة الترتيبات بشأن العديد من القضايا التي من شأنها تسهيل عودة اللاجئين.

وتابع بأن الجانب السوري اشترط انسحاب الجنود الأتراك من الأراضي السورية من أجل بدء المفاوضات.

ونوه إلى لقاء آخر عقد بين فيدان ومملوك في آب/ أغسطس الماضي في موسكو برعاية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.