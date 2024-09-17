ما هو جهاز "بيجر" الذي أصاب المئات وتسبب بحالة هلع في لبنان وسوريا؟

شفق نيوز/ أثارت سلسلة تفجيرات أجهزة "بيجر" للاتصال التي يحملها مستخدميها من حزب الله، في لبنان وسوريا اليوم الثلاثاء، فضول الكثيرين في مختلف البلدان للتعرف على هذا الجهاز، الذي يسمع به البعض لأول مرة، ما دفع إلى التقصي عن طبيعته وكيفية عمله وعبر أي وسيلة تمكن إسرائيل من اختراقه وتفجيره.

وبهذا الصدد يقول موقع "العربية نت" إن الإجراءات الاحترازية التي أخذها حزب الله في تموز/ تموز الماضي، عقب اغتيال عدد قادته الكبار عن طريق أجهزة الموبايل، يبدو أنها لم تحم عناصره، فرغم لجوء الجماعة المدعومة من إيران لاستخدام بعض التقنيات القديمة مثل "البيجر"، وحظر الهواتف النقالة في ساحة المعركة، قتل اليوم العشرات من عناصره في هجوم نفذته إسرائيل عبر اختراق هذه الأجهزة.

لكن ما هي أجهزة "البيجر" التي ازدهرت في فترة تسعينيات القرن الماضي قبيل انتشار الهواتف الخلوية؟.

و"البيجر" هو جهاز اتصال لاسلكي يستخدم لإرسال إشارات أو رسائل نصية قصيرة إلى مستلم محدد. وظهرت فكرتها في السبعينيات، وكانت تستخدم بشكل أساسي في المجال الطبي والعسكري.

إلا أن هذه الأجهزة تطورت مع مرور الوقت لتشمل استخدامه في مجالات متعددة مثل الأعمال والاتصالات الشخصية.

كيف يعمل؟

ويعمل جهاز النداء اللاسلكي عن طريق استقبال إشارة من جهاز إرسال. عندما يرسل شخص ما رسالة إلى جهاز "البيجر"، يتم تحويل هذه الرسالة إلى إشارة راديو يمكن استقبالها عن طريق جهاز "البيجر".

فيما يصدر "البيجر" صوت تنبيه أو اهتزاز لتنبيه صاحبه بوجود رسالة. وبعد استقبال الرسالة، يمكن للمستخدم الاتصال بالرقم الموجود على شاشة "البيجر" للرد على الرسالة أو التواصل مع المرسل.

وتعتبر تقنية جهاز "البيجر" الآن قديمة نوعاً ما مقارنة بوسائل الاتصال الحديثة، لكنها استخدمت بشكل واسع في الماضي.

فعالة للغاية

ويقول خبراء أمنيون إن بعض الإجراءات المضادة التي تستخدم فيها تقنيات قديمة يمكن أن تكون فعالة للغاية ضد قدرات التجسس عالي التقنية.

يذكر أن مصادر مطلعة كشف لوكالة "رويترز" في تموز/ يوليو الماضي أن حزب الله بدأ باستخدام الرموز في الرسائل وخطوط الهواتف الأرضية وأجهزة "البيجر" لمحاولة التهرب من تكنولوجيا المراقبة المتطورة لإسرائيل.

وبدأ الحزب أيضاً في استخدام التكنولوجيا الخاصة بها، منها الطائرات المسيرة، لدراسة ومهاجمة قدرات إسرائيل على جمع المعلومات الاستخبارية.

وقالت ستة مصادر مطلعة على عمليات حزب الله حينها لوكالة "رويترز"، طلبت عدم الكشف عن هوياتها لحساسية المسألة، إن حزب الله تعلم من خسائره وقام بتعديل تكتيكاته رداً على ذلك.

كما قال اثنان من المصادر إن الهواتف المحمولة، التي يمكن استخدامها لتتبع موقع المستخدم، تم حظرها من ساحة المعركة واستبدالها بوسائل الاتصال القديمة، مثل أجهزة "البيجر" والسعاة الذين يبلغون الرسائل شفهياً.

وقالت ثلاثة مصادر إن حزب الله يستخدم أيضا شبكة اتصالات أرضية خاصة يعود تاريخها إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.