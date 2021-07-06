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ماء مالح بدل لقاح كورونا.. تنظيم حملة تلقيح وهمية شارك فيها أطباء

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-06T05:11:54+0000
ماء مالح بدل لقاح كورونا.. تنظيم حملة تلقيح وهمية شارك فيها أطباء

شفق نيوز/ ألقت السلطات الهندية القبض على مشتبه بهم، من بينهم أطباء وعاملين صحيين، تورطوا في تنظيم حملات تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد قدموا خلالها جرعات "وهمية"، وفقا لما نقلته شبكة "سي أن أن".

وقالت السلطات إن نحو 2500 شخص في محيط مدينة مومباي تم إيهامهم بالحصول على لقاحات ضد كوفيد-19 بينما كانت في الواقع تحتوي على "محلول ملحي".

وقال فيشال ثاكور، أحد كبار المسؤولين في إدارة شرطة مومباي، إن ما لا يقل عن 12 حملة تطعيم وهمية تم تنظيمها في محيط مومباي، وأضاف: "كانوا يستخدمون محلولا ملحيا ويحقنونه... في كل مركز تطعيم وهمي أقاموه، كانوا يفعلون ذلك".

وأشار إلى أن المسؤولين عن هذه الحملات كانوا يتعاطون مبالغ مادية مقابل هذه الخدمة الزائفة، وقد بلغ مجموع أرباحهم نحو 28 ألف دولار.

وأفاد المسؤول بأنه تم اعتقال 14 شخصا حتى الآن بتهم تتعلق "الغش" و"محاولة القتل العمد" من بين تهم أخرى، متوقعا اعتقال المزيد من الأشخاص مع سير التحقيقات.

وتعرضت الهند لموجة ثانية من فيروس كورونا، بين شهري أبريل ويونيو، أسفرت عن وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، وقد تراجعت حدة الأزمة نسبيا، في الآونة الأخيرة، ما خفف الضغط على النظام الصحي وسمح للسلطات باستكمال برامج التطعيمات.

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