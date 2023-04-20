ما علاقة مارتن لوثر كينغ بالأمر؟.. عائلة أميركي أسود تقاضي شرطة ممفيس لقتلها ابنها

شفق نيوز/ رفعت عائلة الشاب الأميركي الأسود تاير نيكولز، الذي توفي بعدما تعرض لضرب مبرح من قبل عناصر الشرطة، دعوى على مدينة ممفيس وشرطتها، تطالب فيها بـ550 مليون دولار كتعويض.

وتستهدف الدعوى الضباط الخمسة الضالعين في القضية وهم من السود أيضًا. في مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، بثت القنوات التلفزيونية الأميركية الكبرى تسجيل فيديو يظهر التوقيف العنيف للشاب في المدينة الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

وقال محامو أسرة الشاب الذي توفي عن 29 عاما، في بيان إن "الضرب الوحشي الذي تعرض له نيكولز كان نتيجة مباشرة ومتوقعة للسياسات الممارسات والقرارات غير الدستورية لمدينة ممفيس وقائدة الشرطة سيرين ديفيس"، بحسب وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وفي تغريدة، أوضحت مكتب أحد المحامين بن كرامب، المعروف بالتزامه الكبير قضايا عنف الشرطة ضد السود، إن الأسرة تطالب بـ550 مليون دولار.

وقال كرامب في مؤتمر صحفي إن المبلغ له دلالات رمزية وحُدّد من أجل توجيه "رسالة إلى مدن أخرى تتبع سياسات مماثلة، مفادها أن ترويع السود غير مقبول".

وأشار إلى أن الرقم مرتبط أيضا بمارتن لوثر كينغ، موضحا أن الدعوى تتزامن مع الذكرى الخامسة والخمسين لاغتيال هذه الشخصية في حركة الحقوق المدنية في ممفيس تحديدا.

وكان عناصر وحدة خاصة في ممفيس أوقفوا نيكولز في السابع من كانون الثاني/ يناير في ممفيس لارتكابه مخالفة مرورية، حسب الشرطة.

وقد ضرب بلا توقف إلى درجة أنه أصبح من الصعب التعرف عليه حسب عائلته، وتوفي بعد ثلاثة أيام في المستشفى.

وتفاعل البيت الأبيض بقوة مع هذه القضية. فقد اتصل الرئيس جو بايدن بوالدي نيكولز، وحضرت نائبة الرئيس كامالا هاريس جنازة الشاب.