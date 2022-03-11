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ما علاقة العراق بالأمر؟.. مسؤول عسكري إسرائيلي يتوقع هجوما إيرانيا على بلاده

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-11T12:42:26+0000
ما علاقة العراق بالأمر؟.. مسؤول عسكري إسرائيلي يتوقع هجوما إيرانيا على بلاده

شفق نيوز/ توقع القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي، الجنرال تسبيكا حيموفيتش، يوم الجمعة، ان تشن إيران هجوماً منظماً على مواقع استراتيجية لبلاده، متهماً العراق ودولاً عربية أخرى بأن الهجمات ستنطلق منها.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية، عن حيموفيتش قوله، إن إيران تشكل تهديدا عسكريا جويا على إسرائيل، من خلال قواعد عسكرية مختلفة منتشرة حول بلاده.

وزعم المسؤول العسكري السابق أن إيران بإمكانها القيام بتهديد صاروخي من قواعد عسكرية موجودة داخل العراق وسوريا ولبنان واليمن، ومن داخل قطاع غزة، أيضا، داعياً إلى وجوب استعداد الجيش الإسرائيلي لمثل هذه الهجمات المحتملة على بلاده.

واضاف حيموفيتش أن إيران دوما، ما تعلن عن نيتها تدمير إسرائيل، كما أنه في حال التوصل لاتفاق جديد بين إيران والدول العظمى خلال المباحثات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، فإنه سيكون بإمكان إيران مواصلة التقدم في برنامجها النووي.

وشدد على ضرورة بناء وتدشين الجيش الإسرائيلي لقوة دفاع جوي قوية وحصينة، يمكنها التصدي لهجمات إيرانية، سواء عبر طائرات مسيرة أو طائرات دون طيار، أو قذائف.

واشار إلى أن ما قام به حزب الله اللبناني، مؤخرا، من إطلاق طائرات دون طيار، نجحت في اختراق المجال الجوي الإسرائيلي، غير مرة.

واكد حيموفيتش على ضرورة جمع المعلومات حول هذا الاستعداد قبيل إجراءه من خلال المخابرات العسكرية والخارجية من خارج إسرائيل، بهدف التنسيق مع الجيش الإسرائيلي والقيادات السياسية والعسكرية في البلاد.

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