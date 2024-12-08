ما تركه الأسد وراءه: مرآب "كبير" مليء بالسيارات الفارهة (فيديو)

شفق نيوز/ تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر مرآبا للسيارات قال صاحب الفيديو إنه كان تابعا لرئيس النظام السوري الذي اطيح به بشار الأسد.

وجاء الفيديو مرفقا بعنوان "هذه سيارات المجرم الهارب الفار التي كان ينعم بها مع أولاده دون وجه حق".

ويمكن في الفيديو، مشاهدة عشرات السيارت الفارهة المصطفة داخل مرآب كبير للسيارات، بينما يتجول الشخص الذي التقط الفيديو بسيارة وهو يستعرض المرآب للإشارة إلى الثروة الهائلة التي كان يتمتع بها النظام السوري.

كما ظهرت دراجات بخارية حديثة بجوار السيارات.