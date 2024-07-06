"مانحو هوليوود" ومشرعون ديمقراطيون يطالبون بتنحي بايدن من سباق الرئاسة الامريكية

شفق نيوز/ ذكرت مصادر لموقع "إكسيوس"، أن متبرعين كبارا من هوليوود يطالبون بتنحي بايدن من سباق الرئاسة.

كما قالت مصادر من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب إن بعض المشرعين الديمقراطيين في المجلس يوزعون رسالتين منفصلتين تطالبان بايدن بالتنحي.

وذكرت شبكة ABC أن زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأميركي، حكيم جيفريز، حدد موعدا لعقد اجتماع عن بعد غد الأحد مع ديمقراطيين كبار في المجلس، لمناقشة ترشيح بايدن والخطوات اللاحقة.

كما دعت إنجي كريج النائبة عن ولاية مينيسوتا، بايدن في منشور على منصة إكس اليوم السبت إلى "التنحي جانبا من أجل الجيل القادم من القيادة"، لتصبح بذلك خامس الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الذي يطالب الرئيس الأميركي باتخاذ هذه الخطوة.

بايدن يرفض التنحي

في المقابل، يرفض الرئيس الأميركي جو بايدن الدعوات التي تطالبه بالتنحي عن السباق الرئاسي ضد منافسه الجمهوري دونالد ترامب، وهو ما يمثل تحديا لأقرانه في الحزب الديمقراطي الذين يشعرون بالقلق من عزوف الناخبين عن التصويت له بسبب تقدمه في العمر. وقال بايدن (81 عاما) لأنصاره في خطاب حماسي ألقاه في ماديسون بولاية ويسكونسن أمس الجمعة "سأخوض السباق وسأفوز مرة أخرى".

ويبدو أن تطورات الأمس، ولا سيما المقابلة مع ABC نيوز، لم تقدم شيئا يذكر لتهدئة مخاوف بعض الديمقراطيين. وفي الأيام المقبلة، يمكن لأعضاء الحزب أن يقرروا ما إذا كانوا سيدعمون الرئيس أو سيتحركون بسرعة لتنحيته، وهو ما سيؤدي إلى دخولهم في صدام مع البيت الأبيض إذا رفض بايدن التنحي.

ترامب يتقدم

وتظهر بعض استطلاعات الرأي اتساع الفارق في تقدم ترامب على بايدن، ويخشى الديمقراطيون من أن تؤثر المخاوف المحيطة بالرئيس سلبا على فرص الحزب في عمليات التصويت المختلفة. ويعتزم عضو مجلس الشيوخ عن فرجينيا مارك وارنر عقد اجتماع يوم الاثنين لبحث مسألة ترشح بايدن.

لكن بايدن سجل أفضل أداء له حتى الآن في استطلاع بلومبيرغ نيوز/مورنينغ كونسلت الذي أظهر تفوق ترامب على بايدن بنقطتين مئويتين فقط، أي 47% مقابل 45% في الولايات الحاسمة التي يلزم الفوز بها في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

وسوف يشارك بايدن غدا الأحد في تجمعين انتخابيين في فيلادلفيا وهاريسبرغ بولاية بنسلفانيا.