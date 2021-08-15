أمام تقدم طالبان.. الرئيس الأفغاني يقبل بالاستقالة ويغادر البلاد

شفق نيوز / وافق الرئيس الأفغاني أشرف غني، يوم الأحد، على الاستقالة في ظل الأوضاع المتأزمة ومغادرة البلاد وسط سيطرة وتقدم حركة طالبان نحو كابل.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن مصدر في الرئاسة قوله إن "الأنباء عن التوافق بين الأطراف الأفغانية على اختيار وزير الداخلية السابق علي أحمد جلالي لرئاسة حكومة مؤقتة مجرد شائعة، وكذلك وصول الملا عبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان المحظورة في روسيا أيضاً مجرد شائعات".

ووفقاً للمصدر فإن الأزمة الحالية سوف تنتهي "خلال يومين أو ثلاثة أيام، ويأتي ذلك وسط تدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم طالبان على المدن الكبيرة في البلاد.