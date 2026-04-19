ماليزيا.. حريق يدمر 200 منزل ويشرد المئات

أفادت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية "برناما"، يوم الأحد، بأن مئات الأشخاص نزحوا بعد أن دمر حريق نحو 200 منزل في قرية ساحلية بولاية صباح.

ونقلت "برناما" عن رئيس إدارة الإطفاء والإنقاذ في منطقة ساندكان، جيمي لاغونغ، قوله إن السلطات تلقت بلاغا عن الحريق في المنطقة حوالي الساعة 1:32 صباحا (17:32 بتوقيت غرينتش).

وقال لاغونغ، وفقا لوكالة "برناما": "تسببت الرياح القوية وتقارب المنازل في انتشار الحريق بسرعة، كما صعب انخفاض المد الوصول إلى مصدر مياه مفتوح".

اندلع الحريق في إحدى قرى صباح المائية، التي تتميز بمنازلها الخشبية المبنية على ركائز، وتعد موطنا لبعض أفقر المجتمعات في البلاد، بما في ذلك العديد من عديمي الجنسية والسكان الأصليين.

وأفادت برناما، نقلا عن أرقام غير رسمية لأشخاص مسجلين في مركز إغاثة مؤقت في ساندكان، أن حوالي 445 شخصا نزحوا حتى الآن.

وصرح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بأن الحكومة الفيدرالية تنسق مع سلطات صباح لتقديم المساعدة الأساسية والإيواء المؤقت للمتضررين، مردفاً بالقول: "الأولوية الآن هي سلامة الضحايا وتقديم المساعدة الفورية على أرض الواقع".