ماليزيا تفكك شبكة تروج لتنظيم "داعش"

شفق نيوز – ماليزيا

أعلنت الشرطة الماليزية، يوم الجمعة، عن تفكيك شبكة مرتبطة بتنظيم "داعش" تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لجمع الأموال ونشر الأفكار للتنظيم بين مواطني بنغلاديش العاملين في البلاد.

وذكرت وكالة "رويترز" أن السلطات الماليزية قامت باعتقال مئات الأشخاص للاشتباه في تورطهم في أنشطة متشددة بعد هجوم وقع في العاصمة كوالالمبور، العام 2016، وارتبط بتنظيم "داعش"، إلا أن الاعتقالات تراجعت إلى حد كبير في السنوات القليلة الماضية.

وتعتمد ماليزيا، بشكل كبير، على العمالة الأجنبية لشغل الوظائف في قطاعات المصانع والمزارع والبناء، وينتقل الآلاف من مواطني بنغلاديش إلى البلاد للعمل كل عام.

وفي مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، قال المفتش العام للشرطة محمد خالد إسماعيل إن السلطات اعتقلت 36 مواطناً من بنغلاديش في عدة عمليات منذ نيسان/ أبريل الماضي، جميعهم جاءوا إلى ماليزيا للعمل في المصانع أو في قطاعات مثل البناء والخدمات.

وأوضح أنه وفقاً لمعلومات الشرطة، فقد جندت الشبكة عناصر عبر استهداف عمال آخرين من بنغلادش واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التراسل الإلكترونية لنشر الأفكار المتطرفة.

وأضاف أنها جمعت أموالاً عبر خدمات تحويل الأموال الدولية والمحافظ الإلكترونية لإرسالها إلى التنظيم في سوريا وبنغلاديش.

ومن بين من جرى اعتقالهم، وُجهت إلى 5 تهمة الانتماء لمنظمة إرهابية، بينما سيتم ترحيل 15 آخرين.

وذكر المسؤول الأمني أن 16 شخصاً لا يزالون رهن الاحتجاز لدى الشرطة في انتظار المزيد من التحقيقات، مع توقع اعتقالات أخرى.