ماليزيا تعيد حملة البحث عن طائرة بعد 11 عاماً على اختفائها

شفق نيوز/ رغم مرور 11 عاما على اختفائها، لا تزال الطائرة الماليزية المفقودة من أكبر ألغاز الطيران في التاريخ، ولا تزال السلطات تبحث عنها.

وانطلقت عملية بحث جديدة مؤخرا عن رحلة الخطوط الجوية الماليزية "MH370" التي لا يزال اختفاؤها سرا لم يتمكن أحد من كشفه، في ظل اختفاء الحطام.

وأعلن وزير النقل الماليزي أنتوني لوك، أن شركة الاستكشاف البحري "أوشن إنفينيتي" استأنفت البحث عن الطائرة المفقودة.

وكانت ماليزيا قد وافقت على استئناف البحث في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وزير النقا قال في حينها إن الحكومة ستوقع عقدًا لمدة 18 شهرًا، وفي المقابل ستحصل الشركة على 70 مليون دولار إذا تم تحديد موقع الحطام والتحقق منه، ووفق الوزير، ستغطي عملية البحث مساحة 15 ألف كيلومتر مربع.

وكانت الطائرة الماليزية المفقودة MH370، وهي من طراز B777-200 قد اختفت عن الرادار بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار كوالالمبور في مارس/آذار 2014، حيث كانت متجهة إلى بكين وعلى متنها 12 من أفراد الطاقم و227 راكبا.

ولم يتم العثور على الطائرة أبدا ولا يزال السبب وراء اختفائها غير معروف.

وشوهدت الطائرة آخر مرة على الرادار العسكري في الساعة 2.14 صباحًا، متجهة غربًا فوق مضيق ملقا الإسبانية وبعد نصف ساعة، حيث أعلنت شركة الطيران أنها فقدت الاتصال بالطائرة.