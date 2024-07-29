مالكها عراقي.. إيران تحتجز ناقلة نفط أفريقية في المياه الخليجية

شفق نيوز/ أعلنت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثالثة للحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، ضبط ناقلة نفط تحمل وقوداً مهرباً في المياه الخليجية.

وقالت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثالثة في بيان، أوردته وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، إنه تم في صباح يوم الجمعة 26 تموز/ يوليو الجاري ضبط ناقلة نفط تحمل العلامة التجارية "pearl g" وترفع علم دولة توغو الإفريقية ومملوكة لشخص عراقي مقيم في دبي بدولة الإمارات.

وبينت أن تم ضبط الناقلة شمالي الخليج بالقرب من حقل آرش النفطي أثناء تحميل الوقود المهرب من القوارب الإيرانية.

وأضافت أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود ما لا يقل عن 700 ألف لتر من النفط المهرب بهذه الناقلة، مبينة أنه تم نقل ناقلة النفط هذه مع طاقمها الهندي المكون من 9 أفراد إلى ميناء الإمام الخميني وهي تخضع الآن للمراقبة.