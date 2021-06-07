ماكنزي قلق من خطر "الدرونز" في العراق وأنشطة إيران "الخبيثة"

شفق نيوز/ أكدت قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، يوم الاثنين، ان قوات بلاده المتواجدة في العراق مستعدة للدفاع عن نفسها ضد هجمات الجماعات المسلحة، فيما وصف ايران بأنها "التهديد الأبرز" في الشرق الاوسط.

وأعرب ماكنزي خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، عن قلقه من لجوء الجماعات المسلحة إلى استخدام الطائرات المسيرة الصغيرة (درونز) في هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق.

واشار الى ان هذه الهجمات تهدف إلى الضغط على القوات الأمريكية وإخراجها من العراق، مشددا على أن قواته ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها.

وأكد ماكنزي أن القوات الأمريكية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية، مشيدا بدور القوات العراقية، وتطور قدراتها القتالية.

وفي السياق، قال ماكنزي إن هدف الوجود الأمريكي في المنطقة هو ردع سلوك إيران، ومنعها من "التمادي في أنشطتها الخبيثة".

وفي الملف السوري، أكد ان الوجود الأمريكي هناك يركز على محاربة تنظيم داعش، الذي ما يزال قادرا على التأثير أيديولوجيا لنشر العنف، مشيرا الى ان القوات الأمريكية لا تقوم بعمليات قتالية في سوريا، وإنما تقدم الدعم لقوات سوريا الديموقراطية.

حول الحرب في اليمن، قال ماكنزي إنه مقتنع برغبة السعودية بإنهاء الصراع هناك، لكنه شكك برغبة الحوثيين تجاه هذه الخطوة، وقال " لا أعتقد أن الحوثيين مستعدون لاغتنام اللحظة، مع أن لديهم فرصة للانخراط في مفاوضات".

وأشار إلى القوات الأمريكية أتمت نحو نصف عملية الانسحاب من أفغانستان، وأنها ستكون قادرة بحلول سبتمبر المقبل على إتمام كامل العملية.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل دعم القوات الأفغانية، ومكافحة الإرهاب من خارج أفغانستان.

وبين ماكنزي أن واشنطن ستحتفظ بتمثيل دبلوماسي عبر سفارة أمريكية في كابل، مؤكدا أن مسؤولية حماية هذه السفارة ستقع على عاتق حكومة الدولة المضيفة، وإن كانت الولايات المتحدة ستتخذ كافة الإجراءات لحماية ديبلوماسييها في أفغانستان كما حول العالم.