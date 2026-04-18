ماكرون يُحرج رئيسة وزراء إيطاليا بـ"سلام حار جداً"

شفق نيوز- باريس

تسبب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإثارة الحرج لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في مؤتمر استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، حيث استقبلها بحرارة غير معهودة ممسكاً بكتفيها بإحكام شديد، وحركات أخرى غير مفهومة.

ووفقا لقناة BFMTV الفرنسية دفع تصرف ماكرون ميلوني إلى انتزاع نفسها بنفسها من بين يديه، كما ظهر في مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر ماكرون في مقطع الفيديو وهو يستقبل ميلوني بحرارة مبالغة حيث أمسكها من كتفيها بإحكام وتبادل معها قبلة على الخد، وقد بدا الامتعاض على وجه ميلوني التي حاولت التملص من بين يديه لينتهي المشهد بتمرير ماكرون يده على ظهر الأخيرة.

وقد ارتبك مراسل القناة الذي كان يعلق على مراسم الوصول جراء هذا المشهد، مشيرا إلى وجود "توتر دبلوماسي بين البلدين".

وأشارت صحيفة Il Manifesto الإيطالية إلى أن تصرف ماكرون يمكن اعتباره تجاوزا للحدود، مؤكدة أن القبلة على الخد كانت مبتذلة بشكل لا يحتمل، وبدت "شبيهة بالقبلة الإسكيمية أنفا بأنف".

وكانت ميلوني قد وصلت إلى باريس يوم الجمعة للمشاركة في قمة مضيق هرمز، التي خصصت لبحث إنشاء بعثة سلام متعددة الجنسيات بهدف استعادة حرية الملاحة.

وكان المؤتمر الأوروبي المخصص لبحث استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز قد انعقد في باريس بتاريخ 17 أبريل 2026، حيث بحثت قرابة خمسين دولة، في اجتماع برئاسة فرنسية بريطانية، أطر مهمة دولية لتأمين العبور من مضيق هرمز.