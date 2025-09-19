ماكرون يقدم مقترحاً جديداً لعزل حركة "حماس"

شفق نيوز- باريس

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية الحل الأفضل لعزل حركة "حماس" بشكل كامل.

وقال الرئيس ماكرون، في حوار أجرته معه "القناة 12" الإسرائيلية إن "صورة إسرائيل ومصداقيتها ماضية نحو الدمار بشكل كامل في المنطقة وعند الرأي العام في كل مكان".

وكرر ماكرون إدانة بلاده "للهجوم الإرهابي الذي شنته حماس يوم 7 أكتوبر"، مشيراً إلى أن "أولويته القصوى تظل إطلاق سراح جميع الرهائن، وهذا ما زال قائما حتى اليوم".

ووصف العمليات العسكرية الإسرائيلية بالفشل "لأن أعداد مقاتلي حماس اليوم هي نفسها التي كانت قبل عامين"، مبيناً أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو أفضل طريقة لعزل حماس".

وأضاف: "ربما كان ينبغي علينا القيام بذلك في وقت أبكر، قبل السابع من أكتوبر، بصراحة. ربما تكون هذه هي اللحظة الأخيرة قبل أن يصبح حل الدولتين مستحيلا تماما".

وعن مساعي إسرائيل لضم أراضي الضفة الغربية تابع ماكرون: "أعتقد أن هذا ظلمٌ وعدم مسؤولية، إنه ظلم لأن الضفة الغربية لا علاقة لها بحماس، وعندما يبدأ الناس بالقول إن ردّنا، سواءً على الاعتراف أو على الوضع القائم، سيكون إعادة بناء المستوطنات في الضفة الغربية، فهذا خير دليل على أن هذا مشروع سياسي لا يهدف إلى تفكيك حماس".