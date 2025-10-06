ماكرون يقبل استقالة رئيس الوزراء الفرنسي بعد ساعات على تكليفه

شفق نيوز- باريس

أعلنت الرئاسة الفرنسية في "الإليزيه"، يوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، قدم استقالته، وإن الرئيس إيمانويل ماكرون قبلها.

وأتت استقالة لوكورنو بعد يوم واحد من كشف الإليزيه عن تعيين حكومة لوكورنو الجديدة، الذي كان من المقرر أن يكشف عن نهج حكومته في خطاب أمام البرلمان غداً الثلاثاء.

من جهته، قال زعيم حزب التجمع الوطني الفرنسي (اليميني المتطرف)، جوردان بارديلا، إن حزبه "قريب جداً من اتخاذ موقف يصوّت فيه ضد الحكومة، للإطاحة بها من السلطة.

كما أضاف بارديلا، أن "تشكيل الحكومة الجديدة يُظهر أنهم لم يفهموا شيئاً من مشكلات البلاد".