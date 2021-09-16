ماكرون يعلن مقتل زعيم "داعش" الصحراوي

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، مقتل زعيم تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى من قبل القوات المسلحة الفرنسية.

وكتب ماكرون تغريدة على "تويتر"، بأن "عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى، تم تحييده من قبل القوات الفرنسية".

وأكد الرئيس الفرنسي أن هذه العملية تمثل نجاحاً كبيراً إضافياً في مكافحة الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل.

وأشار ماكرون إلى أن الأمة تفكر في كل أبطالها الذين سقطوا من أجل فرنسا في منطقة الساحل بعمليتي "سرفال" و"برخان".

وأضاف: "تضحياتهم لم تذهب سدى.. سنواصل هذه المعركة مع شركائنا الأفارقة والأوروبيين والأمريكيين".

وكان الصحراوي عضوا في جبهة "البوليساريو"، ثم بدأ اسمه يُتداول على نطاق واسع منذ نحو 10 سنوات، بعد أن أصبح أحد قادة حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وهي واحدة من الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكانت تسيطر على شمال مالي آنذاك.

إلا أنه انشق عام 2015 عن حركته -التي تحولت لاحقاً إلى اسم "المرابطون"- وأعلن مبايعة تنظيم "داعش"، وقاد جماعة حملت اسم "داعش في الصحراء الكبرى" باعتبارها فرعا للتنظيم الأصلي في غرب إفريقيا.

وفي منطقة تعج بالجماعات المتشددة، ظهرت نزاعات بين "داعش" وتنظيمات أخرى، إلا أن جماعة الصحراوي شنت هجمات عدة على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وفي كانون الثاني من العام الماضي، أعلنت فرنسا أنها تعتبر جماعة الصحراوي أبرز عدو لها في المنطقة.

والصحراوي مدرج على اللائحة السوداء الأميركية منذ عام 2018، وفي 2019 أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قيمتها 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن موقعه.

وجاء الإعلان الأميركي في الذكرى السنوية الثانية لمقتل 4 جنود أميركيين و4 نيجريين في النيجر، بهجوم شنه مسلحون مرتبطون بتنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى.