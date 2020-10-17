سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

ماكرون يعتبر ذبح مدرس قرب باريس "هجوماً إرهابياً إسلامياً"

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-17T05:47:17+0000
ماكرون يعتبر ذبح مدرس قرب باريس "هجوماً إرهابياً إسلامياً"

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن مُدرّسا ذُبح في ضاحية شمال غرب العاصمة باريس، كان ضحية "هجوم إرهابي إسلامي".

وأضاف ماكرون إن الرجل "قُتل لأنه دعا إلى حرية التعبير".

جاءت تصريحات ماكرون أثناء زيارته لمسرح الجريمة، بالقرب من مدرسة في منطقة كونفلانز سانت أونورين شمال غرب العاصمة.

وقال مسؤولون فرنسيون إن الشرطة قتلت المهاجم بالرصاص.

وذكرت تقارير إعلامية أن المُدرّس عرض رسوما كاريكاتورية، أعيد نشرها مؤخرا، للنبي محمد في فصل دراسي، على الرغم من أنه نصح الطلاب المسلمين بمغادرة الغرفة إذا كانوا يعتقدون أن ذلك إهانة لهم.

related

تحذير من اندلاع حرب أهلية في لبنان

Date: 2020-08-28 19:09:53
تحذير من اندلاع حرب أهلية في لبنان

باريس: فرض عقوبات على تركيا سيكون مطروحا في القمة الأوروبية

Date: 2019-10-11 10:41:57
باريس: فرض عقوبات على تركيا سيكون مطروحا في القمة الأوروبية

ماكرون: روحاني أكد لي استعداده للقاء ترامب.. والاخير يرد

Date: 2019-08-26 18:10:28
ماكرون: روحاني أكد لي استعداده للقاء ترامب.. والاخير يرد

فيروز تستقبل ماكرون على "فنجان قهوة" في لبنان

Date: 2020-08-29 18:58:31
فيروز تستقبل ماكرون على "فنجان قهوة" في لبنان

إخلاء برج إيفل بعد تكبير وتهديد بـ"تفجير كل شيء"

Date: 2020-09-23 11:55:50
إخلاء برج إيفل بعد تكبير وتهديد بـ"تفجير كل شيء"

روحاني لماكرون: يمكننا مراجعة إجراءاتنا والتفاوض مع امريكا يتوقف على امر

Date: 2019-09-11 23:13:09
روحاني لماكرون: يمكننا مراجعة إجراءاتنا والتفاوض مع امريكا يتوقف على امر

قبل العراق.. ماكرون يصل إلى لبنان في ثاني زيارة له بأقل من شهر

Date: 2020-08-31 18:13:36
قبل العراق.. ماكرون يصل إلى لبنان في ثاني زيارة له بأقل من شهر

أحدهما عربي.. كشف هويتي المشتبه بهما في هجوم باريس (فيديو)

Date: 2020-09-25 17:14:45
أحدهما عربي.. كشف هويتي المشتبه بهما في هجوم باريس (فيديو)