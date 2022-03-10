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ماكرون يطلق تحذيراً: جاهزون للدفاع عن قيمنا ومبادئنا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-10T17:07:07+0000
ماكرون يطلق تحذيراً: جاهزون للدفاع عن قيمنا ومبادئنا

شفق نيوز / أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، تحذيراً بالقول "علينا أن نكون جاهزين للدفاع عن قيمنا ومبادئنا"، وذلك في خضم مواصلة روسيا اجتياجها للأراضي الأوكرانية.

ويأتي ذلك، في وقت دخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، يومها الرابع عشر، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وقال ماكرون، في تصريحات صحفية، قبيل مشاركته في قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي، المقررة مساء اليوم، "سنتخذ قرارات استراتيجية وسنعطي تفويضا للمفوضية الأوروبية في مجالي الطاقة والدفاع".

وأضاف  "على أوروبا أن تكون مستقلة على مستوى الأمن الغذائي والغاز، وعلينا أن نكون جاهزين للدفاع عن قيمنا ومبادئنا".

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

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