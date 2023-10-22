ماكرون يزور إسرائيل الثلاثاء

شفق نيوز/ يتوجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الثلاثاء، إلى تل أبيب حيث يلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، بحسب ما أعلن الإليزيه الأحد.

وتأتي هذه الزيارة بعد أكثر من اسبوعين من الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس إثر الهجمات التي شنتها الحركة الإسلامية الفلسطينية على بلدات إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول وخلفت أكثر من 1400 قتيل في الدولة العبرية، بينهم ثلاثون مواطنا فرنسيا.

كذلك، لا يزال سبعة فرنسيين في عداد المفقودين، ويعتقد أنهم جميعا رهائن لدى حماس، وفق ما أورد ماكرون في وقت سابق.