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ماكرون يزج بستة زعماء أوروبيين في الحجر الصحي

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-18T06:18:30+0000
ماكرون يزج بستة زعماء أوروبيين في الحجر الصحي

شفق نيوز/ اضطر عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين إلى دخول الحجر الصحي، بعد تشخيص إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد.

وبين هؤلاء المسؤولين الذين تفاعلوا مع ماكرون في القمة الأوروبية التي نظمت بصيغة حضورية قبل أسبوع كل من، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوشتا، رئيس الوزراء البلجيكي  ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن.

كما دخل الحجر الصحي أيضا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا (70 عاما)، وقد صافح ماكرون الاثنين الماضي، ما وصفه قصر الإليزيه لاحقا بـ "الخطأ المؤسف".

في غضون ذلك، أكد مكتب رئيسة الحكومة الألمانية أنغيلا ميركل أنها خضعت لفحص كورونا بعد أيام من القمة وجاءت نتائجه سلبية.

 

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