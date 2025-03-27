ماكرون يرعى اتفاقاً لتحصين الحدود بين سوريا ولبنان

شفق نيوز/ أعلنت فرنسا، يوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يستقبل غداً الجمعة في باريس نظيره اللبناني جوزيف عون، سيعقد أيضا "اجتماعا ثلاثيا" يضم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.وذكرت الرئاسة الفرنسية، انها "ستكون مناسبة للرؤساء الثلاثة لبحث قضية الأمن على الحدود السورية اللبنانية"، حيث أدت توترات إلى وقوع مواجهات"، مؤكدة العمل على "استعادة سيادة لبنان وكذلك سوريا".وتعتبر هذه هي الزيارة الرسمية الأولى للرئيس اللبناني الجديد إلى الغرب منذ انتخابه في كانون الثاني/يناير والذي ساهمت فيه باريس بشكل كبير على أمل إطلاق عملية إصلاح سياسي واقتصادي في البلاد.وأنهى انتخاب جوزيف عون وتشكيل حكومة برئاسة الإصلاحي نواف سلام، تعطيلاً سياسياً استمر أكثر من عامين.