ماكرون يرد على نتنياهو: كفّ عن الهروب القاتل نحو الأمام في غزة

شفق نيوز- باريس

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لباريس بأنها "تتقاعس" عن مكافحة معاداة السامية، كما طالبه بالكفّ عن "الهروب القاتل نحو الأمام" في قطاع غزة.

واعتبر ماكرون في رسالة موجهة لنتنياهو، رداً الاتهام الصادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي لفرنسا بـ"التقاعس" عن مكافحة معاداة السامية، أنه "إهانة لفرنسا بأكملها".

وأضاف "لا يجوز تسييس مكافحة معاداة السامية، وعلى نتنياهو الكف عن الهروب القاتل نحو الأمام" في غزة ووقف الاستيطان بالضفة الغربية.

يأتي ذلك بعد أسبوع من استنكار الرئاسة الفرنسية ما جاء في رسالة لبنيامين نتنياهو بعثها في نفس اليوم إلى الرئيس إيمانويل ماكرون (متهماً إياه بشكل غير مباشر بتأجيج نار معاداة السامية من خلال قراره الاعتراف بدولة فلسطينية).

ووجّه ماكرون بدوره رسالة رسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي كتب فيها أن "اتهامات التقاعس عن مكافحة معاداة السامية هذه في وجه آفة نكافحها بكل قوانا هي غير مقبولة وتشكّل إهانة لفرنسا بأكملها".

وتابع الرئيس الفرنسي "أدعوكم رسمياً إلى الكفّ عن الهروب القاتل وغير القانوني إلى الأمام في حرب دائمة في غزة تعرّض بلدكم للمهانة وتضع شعبكم في طريق مسدود، وإلى التوقف عن إعادة استيطان الضفة الغربية غير القانونية وغير المبرّرة".